Apple планирует увеличить яркость экранов в новых моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, что значительно улучшит их использование в условиях яркого освещения.

Компания Apple внесет ключевые улучшения в экраны своих следующих флагманов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, делая их идеальными для использования на открытом воздухе. Основное новшество — увеличенная яркость дисплея, которая обещает быть на 20% выше по сравнению с текущими моделями.

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Новинки получат OLED-дисплеи с возможностью достигать 1200 нит в обычном режиме и до 1600 нит при просмотре контента в HDR. Это значительно превышает параметры iPhone 15 Pro, максимальная яркость которого составляет 1000 нит. Такая технология позволит пользователям без труда читать текст и просматривать изображения под ярким солнцем, что особенно важно в летние месяцы или в условиях яркой уличной подсветки.

Кроме того, усовершенствованные экраны станут более энергоэффективными, что увеличит время работы устройства от одной зарядки. Это особенно актуально для активных пользователей, которые проводят много времени вне дома и офиса.



