9 мая началась мощная геомагнитная буря, которую Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) назвало одной из самых сильных за последние два десятилетия.

Илон Маск подтвердил, что спутниковая интернет-система Starlink компании SpaceX столкнулась с серьезными трудностями из-за мощной геомагнитной бури, которую Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) назвало одной из самых сильных за последние два десятилетия. Система, состоящая из тысяч мелких спутников на низкой околоземной орбите, уже сталкивалась с подобными явлениями, но, по словам Маска, текущий инцидент является одним из наиболее серьезных.

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По данным NOAA, 9 мая началось солнечное событие, известное как корональный выброс массы (CME), в результате которого солнечная материя была выброшена в сторону Земли. Ожидалось, что эти выбросы достигнут Земли вчера и будут продолжать воздействовать на планету в течение всего воскресенья.

Несмотря на предупреждения о геомагнитной буре, SpaceX запустила новую партию спутников в низкую околоземную орбиту, включая ценные спутники для прямой связи с мобильными устройствами. На этот раз компания приняла риск и осуществила запуск, несмотря на потенциальные угрозы, отмечая, что спутники переждут некоторое время, прежде чем развернуться на своей орбитальной высоте.

Ранее, в 2022 году, аналогичная буря вывела из строя десятки спутников Starlink. Оставаясь верной своей политике регулярного информирования, компания позже сообщила, что недавно запущенные спутники не смогли выйти из безопасного режима после бури из-за высокого уровня атмосферного сопротивления.