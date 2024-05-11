На фоне возможных новых тарифов США на китайские авто, BYD активизирует своё присутствие в Европе, планируя постройку второго завода и запуская продажи доступного электромобиля Seagull.

В ответ на возможное ужесточение тарифной политики США в отношении китайских автомобилей, китайская компания BYD, конкурирующая с Tesla, объявила о планах по расширению своего производства в Европе. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос об увеличении тарифов на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%, что делает американский рынок менее привлекательным для BYD.

реклама

Компания стремится укрепить свои позиции в Европе, где планируется строительство второго завода в Венгрии. Это стратегическое решение подкреплено визитом китайского президента Си Цзиньпина в Европу.

BYD также начинает продажи своего нового электромобиля Seagull в Европе по цене около 20 000 евро. Хотя цена выше, чем в Китае, Seagull по-прежнему остаётся одним из наиболее доступных вариантов на рынке электромобилей.

Компания намерена к 2030 году занять лидирующие позиции на европейском рынке электромобилей, обогнав своих конкурентов, включая Tesla.