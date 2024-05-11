Dell анонсировала выпуск Inspiron 14 7441 Plus, обновленной модели с передовыми техническими характеристиками и пересмотренной компоновкой портов, что делает её ещё более удобной для пользователя.

Компания Dell представила новую модель в линейке ноутбуков Inspiron — Inspiron 14 7441 Plus. Эта модель приходит на смену Inspiron 14 7440 Plus, базирующемуся на платформе Intel Meteor Lake, и предлагает ряд дизайнерских и функциональных изменений.

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Inspiron 14 7441 Plus отличается от предыдущей модели измененной компоновкой портов: вместо стандартного HDMI и USB Type-A теперь предусмотрены дополнительный порт USB Type-C и слот для MicroSD карт. Кроме того, ноутбук обладает одним портом USB Type-A и предположительно оснащен аудиовыходом на 3.5 мм, хотя точные детали по этому поводу не уточняются.

Новинка также характеризуется улучшенной системой охлаждения с широкой вентиляционной решеткой, что предполагает активное охлаждение мощного чипсета Snapdragon X Elite. По информации, Inspiron 14 7441 Plus будет оснащен 12-ядерным чипсетом, что обеспечит высокую производительность устройства.

Dell планирует выпустить новую модель с 16 ГБ оперативной памяти, что является частью требований для поддержки новейших функций искусственного интеллекта в Windows 11, таких как "AI Explorer".