В СПбПУ разработан новый композитный материал, который благодаря уникальному сочетанию алюминия, стекловолокна и карбона, а также использованию фуллереновой сажи, демонстрирует выдающиеся прочностные характеристики.

В лабораториях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого был разработан инновационный композитный материал, который значительно превосходит по своим характеристикам традиционные алюминиевые сплавы. Эта разработка открывает новые перспективы в промышленном применении, включая машиностроение и строительство.

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Новый композит состоит из чередующихся слоев металла, стекловолокна и углеродного волокна (карбона), что делает его уникально устойчивым к механическим нагрузкам и усталости. Одной из ключевых инноваций стало внедрение фуллереновой сажи, недорогого наноматериала, который значительно улучшает адгезию между слоями.

Фуллереновая сажа, получаемая при сжигании графита в условиях инертного газа, позволяет новому материалу рассеивать высвободившуюся при деформациях энергию, тем самым улучшая его ударные характеристики и предотвращая распространение трещин. Такая технология не только повышает прочность и долговечность материала, но и делает его производство экономически выгодным за счет доступности и дешевизны используемых наночастиц.

Илья Кобыхно, заведующий лабораторией "Полимерные композиционные материалы", отмечает, что новый композитный материал уже привлек интерес крупных промышленных производителей и может быть использован для создания более легких и прочных конструкций, а также в качестве защитного покрытия в авиационной и автомобильной отраслях.