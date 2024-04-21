Комплекс радиоэлектронной разведки «Грань», разработанный инженерами «Локтар», запущен в серийное производство.

Инженеры добровольческого объединения «Локтар» добились значительного прорыва в области радиоэлектронной разведки, запустив в серийное производство комплекс «Грань». Это устройство предназначено для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), отслеживая радиочастоты, которые они используют.

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Уникальность комплекса «Грань» заключается в его универсальности: управление осуществляется через смартфон или планшет, что делает систему доступной и удобной в использовании. Интеграция с питанием, анализатором спектра и антенной позволяет оператору в реальном времени получать предупреждения о приближении БПЛА противника.

Разработанное «Локтар» программное обеспечение обеспечивает простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяя операторам без труда освоить работу с комплексом. Как отмечают разработчики, «Грань» может применяться не только в военных, но и в гражданских целях, например, для охраны объектов гражданской инфраструктуры.

Уже в марте текущего года система была успешно интегрирована в комплекс охраны нефтеперерабатывающего завода в Ульяновской области, где комплексы «Грань» ведут круглосуточный мониторинг пространства.