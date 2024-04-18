Павел Дуров обвиняет Марка Цукерберга в попытке присвоения идей и рассказывает о деталях их встречи десять лет назад

В эксклюзивном интервью для Такера Карлсона основатель Telegram, Павел Дуров, поделился интересными деталями своей встречи с Марком Цукербергом. По словам Дурова, встреча, состоявшаяся десять лет назад, была далеко не случайной, а скорее частью стратегического плана Цукерберга.

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"Это была интересная встреча. Они пытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было забавно," — рассказал Дуров, обвиняя Цукерберга в попытке присвоения идей. Он утверждает, что Цукерберг явно интересовался планами "ВКонтакте" на мировом рынке и, возможно, намеревался использовать их в своих целях.

По словам Дурова, Цукерберг даже задал вопрос о планах "ВКонтакте" на российском рынке, на что получил отрицательный ответ. Однако, спустя несколько недель после встречи, Марк Цукерберг начал развивать свои проекты именно в том направлении, которое обсуждалось на встрече с Дуровым.

Теперь, проживая в Дубае, Дуров сосредоточен на развитии Telegram. Он заявил о своих планах достичь аудитории в 1 миллиард пользователей в ближайшие годы. Кроме того, он выразил осторожность относительно возвращения в США из-за пристального внимания спецслужб к его деятельности и даже дипломатическим отношениям между Россией и США.