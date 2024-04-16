На АЭС «Тяньвань», расположенной в китайской провинции Цзянсу, успешно установлена верхняя часть купола защитной оболочки восьмого энергоблока, массой 210 тонн.

В эпоху стремительного развития и повышения энергетических потребностей, сотрудничество России и Китая достигает новых высот. На этот раз, на берегу Желтого моря, в провинции Цзянсу, произошло знаковое событие – установка верхней части купола защитной оболочки весом в 210 тонн на восьмом блоке АЭС «Тяньвань». Этот шаг является ключевым в строительстве одного из самых мощных энергетических объектов в регионе.

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За процессом тщательно следили как китайские, так и российские инженеры из Инжинирингового дивизиона Росатома. Сложная операция проводилась с точностью и мастерством, подтверждая высокий уровень взаимодействия между двумя странами в области ядерной энергетики.

Алексей Банник, вице-президент по проектам в Китае из «Атомстройэкспорта», подчеркивает, что работы ведутся согласно установленному графику. Российская сторона несет ответственность за проектирование, поставку оборудования и непосредственно шеф-монтаж, тогда как китайская сторона организует строительные и пусконаладочные работы.

Проект строительства седьмого и восьмого энергоблоков АЭС «Тяньвань» с реакторами ВВЭР-1200 стал крупнейшим в истории экономического взаимодействия России и Китая. Ранее запущенные блоки с реакторами ВВЭР-1000 уже снабжают энергетическую систему Китая миллионами киловатт, способствуя экономическому росту и устойчивому развитию региона.