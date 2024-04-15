Российский научный центр «Прикладная химия» начал выпуск широких фторполимерных пленок, которые выделяются продолжительным сроком службы и высокой экологичностью.

Впервые на территории России стартовало производство уникальных фторполимерных пленок, которые обещают революцию в сфере строительства и сельского хозяйства. Разработанная научным центром «Прикладная химия» под эгидой Ростеха, эта пленка превосходит все доступные на рынке материалы по сроку службы и экологическим характеристикам. С шириной до 1,6 метра и возможностью эксплуатации более 30 лет, она станет надежным партнером в строительных проектах и создании парников.

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Использование данной пленки не только увеличит долговечность объектов, но и благотворно скажется на урожайности. Способность пропускать до 95% света и более 90% ультрафиолетовых лучей, а также эффект антикапли, снижающий риск избыточной влажности, делает ее идеальным выбором для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, ее можно переработать в гранулы для вторичного использования, что говорит о высокой экологичности продукта.

Планируется, что ежегодный выпуск фторполимерной пленки достигнет 5 миллионов погонных метров, что позволит заместить аналогичную продукцию иностранного производства. ГИПХ уже имеет опыт создания импортозамещающих решений, включая каучуки для строительства и легкой промышленности, подчеркивая свою роль в инновационном развитии страны.