ЗРК "Тор-Э2" выделяется на фоне аналогов благодаря своей мобильности, мощи и универсальности.

Комплекс "Тор-Э2", разработанный российскими инженерами, устанавливает новые стандарты в области противовоздушной обороны. Сочетая в себе мобильность и мощь, этот зенитно-ракетный комплекс способен обнаруживать и уничтожать воздушные цели днем и ночью, в любых погодных условиях.

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Оснащенный гусеничным шасси, "Тор-Э2" может оперативно перемещаться по различным типам местности, обеспечивая защиту как военных, так и гражданских объектов. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 32 км и поражать их на высоте до 12 км, что делает его незаменимым инструментом на поле боя.

Зенитные ракеты "Тор-Э2", размещенные в транспортно-пусковых контейнерах, гарантируют высокую степень защиты и готовности к немедленному использованию. Способность комплекса одновременно вести огонь по нескольким целям значительно повышает его эффективность.

"Тор-Э2" также оснащен системой определения принадлежности целей, что позволяет точно идентифицировать потенциальные угрозы и предотвращать ошибочное поражение дружественных объектов. Эта функция является ключевой для интеграции комплекса в единую систему ПВО, позволяя ему взаимодействовать как с российскими, так и с иностранными системами обороны.

Предстоящая модернизация всего семейства "Тор" подчеркивает стремление России укрепить свою оборонную мощь. Глава предприятия-разработчика подтвердил, что улучшения коснутся всех аспектов комплекса, что кратно увеличит его боевые возможности.