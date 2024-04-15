Минздрав России ввел обязательные закупки отечественных автомобилей для медицинских учреждений, чтобы поддержать национальный автопром и обновить автопарк здравоохранения.

Министерство здравоохранения России предложило новый подход к обновлению автопарка медицинских учреждений. Теперь при покупке новых автомобилей медицинские организации должны будут отдавать предпочтение транспортным средствам отечественного производства. Это решение призвано поддержать российских автопроизводителей в условиях экономических ограничений.

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Согласно новым правилам, все медицинские учреждения в регионах будут обязаны использовать российские автомобили для различных нужд. Это касается доставки пациентов на обследования, визитов врачей к больным на дом и транспортировки медицинских образцов.

Для реализации этой инициативы уже разработаны специальные транспортные решения. Например, компания «Конкордия» представила электромобиль, который подходит для перемещения пациентов между корпусами больницы. Этот автомобиль можно заряжать от обычной розетки и использовать в любое время года.

Кроме того, в рамках поддержки отечественного производства, модифицирован минивэн Lada Niva Kub. Теперь он может использоваться как автомобиль скорой помощи для несложных вызовов. В нём есть все необходимое медицинское оборудование для оказания первой помощи.



