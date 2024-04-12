Британская армия ускоряет разработку лазерной системы DragonFire для борьбы с беспилотниками, планируя её скорую передачу Украине

Британия активизировала работы по проекту лазерного оружия DragonFire, целью которого является уничтожение дронов. Глава Минобороны Грант Шэппс объявил о намерении передать эту передовую технологию Украине, подчеркивая её важность в условиях современных вооруженных столкновений, включая проблематику в Европе и атаки в Красном море.

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Первоначально запуск DragonFire в эксплуатацию был запланирован на 2027 год, но с учетом текущих вызовов, британские военные исследуют пути ускорения этого процесса. Шэппс считает, что Украина сможет эффективно использовать систему, даже если она не будет доведена до идеала.

DragonFire представляет собой лазерное оружие, способное наносить удары по целям с использованием лазерного излучения и радиочастот, и находится на завершающей стадии испытаний. Эта система может быть установлена на различных платформах, включая сушу, корабли и дроны, предлагая экономически выгодное решение для ПВО с стоимостью выстрела менее 12 евро за залп.

Система отличается высокой точностью, способна поразить цели размером с монету на расстоянии в один километр и отключить критически важные системы связи и электроснабжения. Великобритания также рассматривает применение DragonFire для контроля над морскими путями в Красном море против агрессии хуситов.

Видеозапись, представленная Министерством обороны Великобритании, показывает успешное поражение лазером DragonFire морского судна, а также обезвреживание и сбивание беспилотников в ходе испытаний.