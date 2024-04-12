Российские производители электроники предложили ряд мер для поддержки отечественного рынка, включая запрет на параллельный импорт иностранной техники, введение акцизов и утильсбора на импортные устройства, а также обязательное выделение "российской полки" в онлайн-магазинах.

Российские производители электроники обратились к Минцифры с предложением принять ряд мер для укрепления отечественного рынка. Среди предложений — полный запрет на параллельный импорт смартфонов, ноутбуков и другой техники с функциями шифрования и записи данных. Это предложение выходит за рамки уже действующего упрощенного порядка ввоза, продленного до конца 2024 года, и направлено на полную поддержку внутреннего производства.

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По информации, опубликованной "Ведомостями", важной частью инициативы является проект "Российская полка". Он предусматривает обязательное выделение в онлайн-магазинах специального места для продукции российских брендов, причем первые 50 позиций в поисковых выдачах должны быть отведены именно для них. Эта мера нацелена на активизацию продаж и поддержку отечественных производителей.

Дополнительно предложено ввести акцизы на импортную технику и утильсбор для импортных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Средства, полученные от этих налогов, предлагается направлять в поддержку российских производителей, достигших определенных объемов продаж.

В плане продвижения отечественной продукции производители предлагают использовать "инструменты бюджетного софинансирования" для маркетинговых программ, направленных на увеличение видимости российской электроники среди конечных потребителей. Ожидается, что эти меры помогут сформировать позитивный имидж отечественной техники и укрепят ее позиции на рынке.

Минцифры пока рассматривает предложения производителей, но в Минпромторге уже начались обсуждения возможных ограничений на ввоз иностранной электроники. Это может включать повышение ввозных таможенных пошлин на такие товары, что станет еще одной мерой поддержки отечественного производства.