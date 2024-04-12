Инженеры из Ульяновской области создали уникальный беспилотник «Пиранья-13», отличающийся повышенной грузоподъемностью до 8 кг и дальностью полета до 30 км.

В Ульяновской области команда инженеров представила инновационный беспилотник «Пиранья-13», который выделяется на фоне аналогов своей уникальной способностью переносить до 8 кг груза. Благодаря продуманной конструкции и передовым технологиям, этот дрон способен осуществлять полеты на дистанцию до 30 километров, что расширяет границы его применения от разведки до выполнения специализированных задач.

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Оснащенный восьмью мощными двигателями, «Пиранья-13» гарантирует высокую надежность и стабильность в полете, даже при выходе из строя одного или двух двигателей. Усовершенствованная система связи беспилотника надежно защищена от враждебных радиоэлектронных атак, что обеспечивает бесперебойную передачу данных в любых условиях.

Одной из заметных особенностей «Пираньи-13» является ее модульность. Быстросъемное крепление аккумулятора и возможность установки множества камер, включая мультиспектральные, делают этот дрон исключительно гибким инструментом, способным адаптироваться под широкий спектр задач. Это позволяет военнослужащим на местах быстро переконфигурировать беспилотник под текущие оперативные нужды без необходимости возвращения в базовый лагерь для переоснащения.

Производственный потенциал ульяновского предприятия, способного выпускать более 300 единиц техники ежедневно, ставит «Пиранью-13» в ряд ведущих разработок в сфере беспилотных авиационных систем. Прежде всего, этот беспилотник доказал свою эффективность на практике, успешно применяясь в условиях реальных операций и демонстрируя выдающуюся способность к выполнению задач различной сложности.