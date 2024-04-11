Россия ужесточает условия приобретения сим-карт для иностранцев: необходима регистрация на "Госуслугах" с биометрической верификацией и ограничение на количество подключаемых номеров

Российское правительство внесло изменения в правила приобретения сим-карт для иностранцев, вводя дополнительные меры безопасности. Согласно нововведениям, трудовым мигрантам, иностранцам и лицам без гражданства необходимо пройти регистрацию на портале "Госуслуги" с верификацией по биометрии для покупки сим-карт российских операторов. Это предложение оформлено в законопроекте Минцифры.

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Изменения предусматривают также обязательное указание уникального кода мобильного устройства абонента (IMEI) в договоре о предоставлении услуг связи. Это условие позволит улучшить идентификацию устройств и повысить уровень безопасности. Кроме того, новые правила ограничивают подключение к сети не более чем на 10 номеров для одного иностранного пользователя.

Такие меры призваны обезопасить телекоммуникационную сеть от мошеннических действий и упростить процесс идентификации иностранных абонентов. Для внедрения биометрической верификации используется Единая биометрическая система, доступ к которой открыт через отделения банков. Это позволит операторам точно идентифицировать личность абонента, снижая риск подключения сим-карт на фиктивные данные.

Данный шаг стал частью общего направления ужесточения миграционного законодательства и контроля за иностранцами в стране, особенно после резонансных событий, произошедших в "Крокус Сити Холл". Усиление мер безопасности в сфере телекоммуникаций направлено на предотвращение незаконной деятельности и обеспечение общественной безопасности.