Кибератаки на Россию набирают обороты

В последние месяцы число хакерских групп, нацеленных на российскую IT-инфраструктуру, заметно выросло. Эксперты BI.ZONE сообщают о росте более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Основная часть этих группировок, около 76%, ищет финансовую выгоду. Только 9% связаны с политическими целями, а ещё 15% сосредоточены на шпионаже.

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Среди новых крупных игроков на этом поле — Lazy Koala, Muliaka и M0r0k. По словам специалистов, появление и рост числа таких групп облегчается доступностью вредоносного программного обеспечения и инструментов с открытым исходным кодом. Это позволяет даже неопытным пользователям осуществлять сложные атаки.

Ideco подтверждает эту тенденцию, указывая на 33% прирост количества группировок по сравнению с прошлым годом. По их оценкам, к концу 2024 года их число может увеличиться ещё на 15%.

F.A.C.C.T. (ранее Group IB) отмечает, что за большую часть DDoS-атак и утечек данных в прошлом году стояли группы, мотивированные проукраинской позицией. В целом, в 2023 году 14 прогосударственных группировок атаковали госучреждения и организации критической инфраструктуры России и СНГ.

Эксперты предсказывают, что активность кибератак не снизится в ближайшее время. Основной целью атакующих будет шпионаж и кража интеллектуальной собственности.



