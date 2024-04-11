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Россиянам теперь доступен отдых на солнечных пляжах Северной Кореи. Специальные летние туры позволят насладиться красотами северокорейского побережья Японского моря. Приморский край уже разработал программы продолжительностью 8 и 12 дней.
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Предыдущие предложения ограничивались экономической зоной «Расон». Теперь же к ним добавились курорты в разрабатываемой зоне Вонсан-Кальмаская. Там планируют построить 17 отелей и множество развлекательных объектов. Но пока курорт готовится к открытию, туристам предлагают посетить столицу Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен.
Первая группа путешественников из России уже отправилась в КНДР в феврале этого года. Стоимость весеннего тура включает авиаперелет и составляет $800.
Параллельно растет интерес россиян к внутреннему туризму. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после ограничений на международные поездки число внутренних путешествий увеличилось и превысило допандемийные показатели. Власти планируют развивать туристическую инфраструктуру России, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.
Президент Владимир Путин ставит перед страной задачу создать всесезонные курорты в различных регионах и удвоить к 2030 году количество турпоездок по России.