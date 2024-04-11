Россия активизирует сотрудничество с Северной Кореей в сфере туризма, предлагая новые направления для пляжного отдыха россиян.

Россиянам теперь доступен отдых на солнечных пляжах Северной Кореи. Специальные летние туры позволят насладиться красотами северокорейского побережья Японского моря. Приморский край уже разработал программы продолжительностью 8 и 12 дней.

реклама

Предыдущие предложения ограничивались экономической зоной «Расон». Теперь же к ним добавились курорты в разрабатываемой зоне Вонсан-Кальмаская. Там планируют построить 17 отелей и множество развлекательных объектов. Но пока курорт готовится к открытию, туристам предлагают посетить столицу Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен.

Первая группа путешественников из России уже отправилась в КНДР в феврале этого года. Стоимость весеннего тура включает авиаперелет и составляет $800.

Параллельно растет интерес россиян к внутреннему туризму. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после ограничений на международные поездки число внутренних путешествий увеличилось и превысило допандемийные показатели. Власти планируют развивать туристическую инфраструктуру России, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.

Президент Владимир Путин ставит перед страной задачу создать всесезонные курорты в различных регионах и удвоить к 2030 году количество турпоездок по России.