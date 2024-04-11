Концерн "Калашников" представил электрическую версию исторического мотоцикла ИЖ-49, сочетая классический дизайн с современной технологией

Концерн "Калашников", известный своим вооружением, теперь взялся за возрождение легенды советского мотоциклетного производства - ИЖ-49, но с современным поворотом. Возвращаясь к дизайну, который впервые увидел свет в середине XX века, концерн представил новую электрическую версию этого культового байка. Новый ИЖ-49 сочетает в себе ностальгию по прошлому с передовыми технологиями настоящего.

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Современный электромотоцикл оснащен бесщеточным двигателем с воздушным охлаждением мощностью до 20 кВт и литий-ионными аккумуляторами, что делает его как эффективным, так и экологичным выбором. Не говоря уже о том, что его максимальная скорость достигает 95 км/ч, а запас хода — до 100 км, делая его отличным спутником для городских авантюр.

"Калашников" не останавливается на одной модели и объявил о выпуске целой линейки коллекционных электромотоциклов. В нее войдут как реплики исторических моделей, так и совершенно новые разработки, включая стильные Café Racer и мощные ИЖ "Пульсар".



