На заводе "ОДК-Сатурн" в России внедрили технологии дополненной реальности для сборки авиадвигателей.

На рыбинском заводе "ОДК-Сатурн" внедрили инновационный подход к сборке авиационных двигателей, используя технологии дополненной реальности. Такой шаг стал частью стремления компании к цифровизации производственных процессов. Рабочие теперь оснащаются специальными очками, которые в реальном времени подсказывают, какие операции необходимо выполнить, контролируют каждый шаг и помогают визуализировать работу.

реклама

Очки дополненной реальности дополняет программная платформа "ИКСАР", разработанная в России. Она не только отображает инструкции, но и позволяет фиксировать выполнение работы с помощью фото и видео, создавая цифровой протокол сборки. Система также следит за временем, затраченным на каждый этап работы, и позволяет обращаться за помощью к коллегам или экспертам, не отходя от рабочего места.

Эксперимент на заводе "ОДК-Сатурн" признали успешным, и в ближайшем будущем планируется дальнейшее развитие проекта. В 2024 году предстоит настроить интерфейс для работы нескольких сборщиков одновременно и интегрировать систему с корпоративными информационными системами завода.

Дополнительно на предприятии планируется внедрение искусственного интеллекта для проверки деталей авиадвигателей на наличие дефектов. Это касается полированных лопаток двигателей, где уже готов к запуску первый роботизированный комплекс.