Российские инженерные войска получили новое дополнение к своему арсеналу — гладкоствольные ружья «Вепрь-12 "Молот"», разработанные на основе конструкции ручного пулемета Калашникова.

Российские инженерные войска обновили свой арсенал, получив в свое распоряжение мощные гладкоствольные ружья «Вепрь-12 "Молот"». Это оружие, разработанное на базе легендарного ручного пулемета Калашникова, является результатом передовых инженерных разработок и направлено на усиление боевых возможностей войск.

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«Вепрь-12 "Молот"» выделяется своей убойной мощью благодаря калибру 12х76 мм и оснащен складным прикладом, который улучшает удобство использования и точность стрельбы. Стрелковое оружие имеет удлиненный ствол, что способствует повышению кучности стрельбы, и магазин на 10 патронов, обеспечивающий высокую скорострельность. Кроме того, дробовик оснащен планкой Пикатинни, позволяющей установить различные оптические прицелы и другие аксессуары.

Одним из ключевых преимуществ «Вепрь-12 "Молот"» является его способность эффективно противостоять беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и обезвреживать различные типы мин, в том числе ПМН-3, ПМН-4 и «Лепесток», что делает его незаменимым инструментом на поле боя.

Эксплуатация дробовиков осуществляется в рамках тактики взаимодействия стрелка с оператором систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы), где первый осуществляет непосредственный огонь по БПЛА, а второй — их обнаружение и подавление. Такая связка позволяет эффективно справляться с задачами по противодействию беспилотной авиации