В Ярославской области успешно прошли испытания "Хаска-10" — самого крупного гражданского судна на воздушной подушке, разработанного "Рыбинской верфью".

В Ярославской области состоялось знаковое событие для отечественного судостроения. На Рыбинском водохранилище специалисты "Рыбинской верфи" успешно спустили на воду "Хаска-10" — самое крупное гражданское судно на воздушной подушке. Этот прорыв возможен благодаря использованию скегового типа конструкции, что обеспечивает высокую маневренность и автономность судна.

реклама

Испытания "Хаска-10" проводились в рамках комплекса мероприятий, направленных на проверку его характеристик и возможностей. По результатам первого этапа испытаний судно продемонстрировало отличные ходовые качества, совершив безупречный разворот, возвращение и выход на берег.

"Хаска-10" разработан "Рыбинской верфью" по заказу министерства промышленности и торговли РФ в рамках государственной программы развития судостроения. Судно имеет длину 20,8 метра, ширину 12,5 метра и водоизмещение 35,7 тонн. Оно способно перевозить до 10 тонн груза, развивает скорость до 40 узлов благодаря силовой установке мощностью 4 х 800 л.с. и может эксплуатироваться экипажем из трех человек.



