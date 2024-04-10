В России начались испытания беспилотного колесного транспортера, способного доставлять грузы весом до 150 кг на расстояние до 12 км.

В армии России начались испытания уникального колесного транспортера-беспилотника. Это современное средство способно доставлять грузы весом до 150 килограммов на расстояние до 12 километров.

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Интересно, что беспилотник развивает скорость до 20 км/ч и управляется дистанционно с помощью джойстика. Благодаря своей компактности, перемещение транспорта практически незаметно.

Создание таких транспортных средств ведется в рамках программы по модернизации и внедрению новых технологий в армию.

На данный момент собрано восемь таких беспилотников. Пять из них уже активно используются для снабжения военнослужащих боеприпасами и провизией, а также для транспортировки раненых. В будущем планируется адаптировать транспортеры под установку стрелкового оружия для огневой поддержки.



