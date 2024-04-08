Ракетный комплекс "Искандер-М" получил улучшенные аэробаллистические ракеты, благодаря работе специалистов холдинга "Высокоточные комплексы"

В новом свершении российской военной инженерии, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", уже зарекомендовавший себя как ключевой элемент в арсенале Российской армии, претерпел значительные улучшения. Эксперты холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в корпорацию "Ростех", достигли прорыва, повысив точность аэробаллистических ракет, которые являются основой огневой мощи комплекса.

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По информации, озвученной в программе "Военная приемка" на канале"Звезда", модификации ракет были направлены на усиление их боевых характеристик в ответ на современные военные и технологические вызовы. В частности, работа над проектом за последние два года позволила добиться существенного сокращения времени подготовки ракет к запуску и, что наиболее значимо, улучшить их точность до пределов, ранее считавшихся недостижимыми.

Улучшенная модель ракеты 9М723 отличается не только продвинутыми системами наведения, сочетающими инерциальную и спутниковую навигацию, но и усовершенствованными возможностями по обходу противовоздушной обороны. Маневренность и скорость ракеты были значительно повышены, увеличивая шансы на успешное преодоление систем ПРО и достижение цели.

Кроме того, ракета обзавелась усовершенствованными мерами противодействия радиолокационному обнаружению, включая способность к сбросу ложных целей, что делает ее еще более непредсказуемой и трудноуловимой для современных средств противовоздушной обороны.

"Искандер-М" обладает способностью поражать широкий спектр целей на расстоянии до 500 км, включая аэродромы, командные пункты, системы залпового огня и средства ПВО противника, благодаря чему заслужил репутацию одного из самых совершенных вооружений в своем классе на мировой арене.



