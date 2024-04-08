Компания Delta Computers представила новый ИИ-сервер Delta Sprut с модульной архитектурой и возможностью подключения до 16 видеокарт.

Компания Delta Computers, известная созданием надежных настольных компьютеров, представляет прорывное решение в мире искусственного интеллекта — сервер Delta Sprut. Этот продукт уже получил официальное признание, войдя в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России, что позволит его широкое использование в государственном секторе.

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Сервер Delta Sprut выделяется среди аналогов благодаря своей уникальной модульной структуре, предоставляющей несравненную гибкость в конфигурации. Он способен поддерживать до 16 видеокарт одновременно, что ставит его в один ряд с лидерами в области обработки данных и искусственного интеллекта. Эта особенность делает его идеальным инструментом для развития и тестирования сложных ИИ-моделей, а также для обучения глубоких нейронных сетей.

Особенно актуально применение Delta Sprut в задачах, требующих значительных вычислительных мощностей, таких как машинное обучение, анализ больших объемов данных, создание виртуальных рабочих мест с интенсивной графической нагрузкой и управление HPC кластерами для проведения параллельных вычислений. Кроме того, сервер прекрасно подойдет для решения потоковых задач, включая распознавание образов, анализ речи и работы с цифровыми ассистентами.

Модульная архитектура сервера не только упрощает его масштабирование и модернизацию, но и облегчает обслуживание. Доступ к компонентам не требует специальных инструментов, что значительно снижает время на техническое обслуживание и повышает удобство использования.



