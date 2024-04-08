В Чечне разработали систему акустического мониторинга "Крыло", предназначенную для обнаружения и отслеживания беспилотников

Инженеры из Чечни, работающие в конструкторском бюро "Талламхо", разработали систему "Крыло". Эта система позволяет обнаруживать и отслеживать беспилотники противника с помощью акустических датчиков. Это открытие может значительно повысить безопасность военных и гражданских объектов от нежелательного воздушного наблюдения.

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Система "Крыло" использует внешние датчики, которые легко крепятся на окна и подключаются к электропитанию через обычную зарядку для телефона. Собираемые данные передаются через домашний Wi-Fi на сервер, где специализированное ПО анализирует и определяет направление движения подозрительных объектов в небе.

В случае обнаружения беспилотника, информация незамедлительно пересылается в Минобороны и МЧС России. Такая оперативность позволяет быстро реагировать на возможные угрозы и принимать необходимые меры безопасности.

В основе системы лежит акустический детектор "Малик-мини", который может собирать и анализировать акустическую информацию в реальном времени. Для эффективной защиты населенного пункта достаточно использовать от 10 до 15 таких детекторов, распределенных по ключевым точкам.