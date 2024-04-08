Производство артиллерийского снаряда «Краснополь» увеличено в 20 раз за последние два года.

Российская оборонная промышленность демонстрирует значительный прогресс в увеличении объемов производства критически важных видов вооружений. Среди прочего, заметно выделяется рост производства управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», который за последние два года увеличился в двадцать раз. По словам генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Олега Рязанцева, данный успех стал возможен благодаря тщательной подготовке и выполнению государственного заказа.

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«Высокоточные комплексы» смогли адаптироваться к новым вызовам, кратно нарастив производство не только снарядов «Краснополь», но и других ключевых изделий. Увеличение мощностей затронуло различные направления артиллерийского вооружения, где в некоторых категориях наблюдается рост производительности в 5-20 раз.

Снаряд «Краснополь» является результатом работы КБП им. академика А.Г. Шипунова. Он универсален и совместим с широким спектром артиллерийских систем, включая новейшие самоходные установки «Коалиция-СВ». Снаряд оснащен осколочно-фугасной боевой частью и лазерным целеуказателем-дальномером, обеспечивающим высокую точность наведения на расстоянии до 20 км и более. В прошлом году была проведена модернизация, значительно улучшившая его боевые характеристики.

Разработка экспортной версии «Краснополь-М2» с увеличенным калибром 155 мм и дальностью до 26 км открывает новые возможности для международного сотрудничества. Кроме того, появление версии снаряда для беспилотников, успешно прошедшей испытания и уже введенной в эксплуатацию, подчеркивает инновационный подход российских разработчиков в улучшении артиллерийского вооружения.



