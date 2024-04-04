"РЕШЕТНЁВ" займется строительством станций по всей России для работы с будущими спутниками "Гонец-М1"

В амбициозном стремлении к космической независимости, Россия анонсировала масштабный проект по созданию сети наземных комплексов связи. Эти станции станут ключевым звеном в работе с обновленной серией спутников "Гонец-М1". Запуск спутников запланирован на 2027 год, а их задача - повысить качество и доступность связи по всей стране и за ее пределами.

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Компания "РЕШЕТНЁВ", известная своими инновациями в космической отрасли, уже приступила к разработке наземных станций. Они раскинутся по всему пространству России, обеспечивая стабильный прием и передачу данных с новых спутников. Разработка документации на эти объекты - первый шаг к их скорому возведению.

"Гонец-М1" представляет собой новейшее поколение спутников, которое станет основой для развития персональной спутниковой связи и передачи данных. Состав группировки насчитает 28 аппаратов, размещенных на низкой околоземной орбите. Эти многофункциональные спутники предложат пользователям голосовую связь, высокоскоростной интернет, а также возможности для спутникового мониторинга и развития интернета вещей.

Ключевым преимуществом системы "Гонец-М1" будет ее способность обеспечить России полную независимость от иностранных спутниковых операторов, особенно в таких критически важных сферах, как судоходство. Более того, услуги новой спутниковой системы станут доступны и для дружественных государств, расширяя географию российского влияния в космическом пространстве.