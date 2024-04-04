"Ростех" демонстрирует модернизированный беспилотный сапер МГР-4 "Шмель" с улучшенными характеристиками для более эффективного и точного разминирования

"Ростех" внедрил инновации в области беспилотных саперских технологий, представив обновленный МГР-4 "Шмель". Работы по усовершенствованию проводились специалистами "Высокоточных комплексов", что позволило значительно расширить возможности робота в выполнении задач по гуманитарному разминированию.

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Основное внимание в модернизации было уделено противоминному тралу "Шмеля". Благодаря пересмотру его конструкции, обеспечивающей горизонтальное расположение корпуса и оптимизированное размещение опорных катков, устройство стало не только легче на 250 кг, но и более маневренным. Эти изменения значительно облегчают транспортировку трала в условиях полевых задач.

Изменения коснулись и системы рабочих бойков, число которых было увеличено, а расстояние между ними уменьшено. Это дает "Шмелю" возможность более точно и равномерно воздействовать на поверхность почвы, улучшая детекцию даже малогабаритных и крайне опасных мин, таких как мины-«Лепестки».

Примечательно, что МГР-4 "Шмель" теперь может похвастаться унификацией с мини-погрузчиком АНТ, выпускаемым на АО "КЭМЗ". Этот шаг не только упрощает процесс сборки роботов, но и делает технологию более доступной для потенциальных пользователей благодаря стандартизации компонентов.

Публика на выставке "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге смогла воочию оценить улучшенные характеристики модернизированного "Шмеля". Представители "Высокоточных комплексов" сообщили о большом интересе к модели и первых подписанных контрактах, что говорит о высокой оценке инноваций рынком.