Правоохранительные органы провели обыски в офисе компании "Сирена-Трэвэл", разработчика системы бронирования Leonardo, в связи с хакерскими атаками на IT-инфраструктуру.

В столичном офисе "Сирена-Трэвэл", ключевого игрока в создании авиационной системы бронирования Leonardo, прошли обыски. Событие стало частью широкомасштабного расследования, инициированного после серии кибератак на систему осенью 2023 года. Сотрудники различных силовых структур, включая МВД, ФСБ и Росгвардию, осуществляли поиск доказательств, связанных с нарушениями безопасности.

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"Сирена-Трэвэл", входящая в состав Ростеха, оказалась в центре внимания из-за инцидентов, которые могли подвергнуть риску целостность IT-инфраструктуры. Компания активно сотрудничала с правоохранительными органами, предоставив необходимый объем информации для анализа возможных уязвимостей системы. В ходе обысков осуществлялся тщательный осмотр технических средств и документации.

Эти меры стали ответом на агрессивную кибератаку, которая серьезно затронула работу нескольких авиалиний, среди которых "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", вызвав временные сбои в системах регистрации пассажиров. Подозревается, что атака была направлена на дестабилизацию внутренних процессов и нарушение авиаперевозок в стране.