В ульяновском филиале ПАО "Ил" – "Авиастар" внедрена технология 3D-печати для производства оснастки из композитных материалов для сборки самолетов Ил-76МД-90А

В Ульяновском филиале ПАО "Ил" – "Авиастар" начали использовать новейшую технологию в производстве самолетов Ил-76МД-90А. Модульная оснастка, созданная с помощью 3D-печати из композитных материалов, заменяет устаревшее оборудование. Этот шаг значительно увеличивает производительность и сокращает время на подготовку производства.

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3D-печать позволяет делать приспособления легче и устойчивее к нагрузкам. В частности, вместо тяжелых свинцово-цинковых штампов теперь используются ударопрочные композиты. Их меньший вес дает возможность более эффективного использования производственного пространства.

Разработкой занимались специалисты "Центра компетенций «Технология композитов» УлГТУ. Переход на 3D-оснастку позволит удовлетворить требования Минобороны России по увеличению объемов производства воздушных судов.