В России разрабатывается инновационный бронеавтомобиль для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, оснащенный дистанционно управляемой робототехникой и взрывозащищенным контейнером

Российские инженеры и ученые из Всероссийского научного исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) представили проект уникального бронеавтомобиля. Это транспортное средство, оснащенное передовыми технологиями, разработано специально для безопасной транспортировки и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, что ставит его в авангард современных технологий в сфере обеспечения безопасности.

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Создание такого автомобиля стало ответом на возрастающую потребность в повышении безопасности процессов обращения с найденными боеприпасами, особенно в городских условиях и на территориях, прилегающих к жизненно важным объектам. Отмечено, что особое внимание в проекте уделяется защите жизни и здоровья пиротехников, а также минимизации рисков для гражданского населения.

Бронеавтомобиль будет оснащен не только взрывозащищенным кузовом-контейнером, но и современной робототехникой, способной дистанционно обнаруживать и извлекать опасные предметы, что значительно уменьшает необходимость прямого контакта человека с потенциально опасными объектами. Кран-манипулятор грузоподъемностью до 1,5 тонн позволит безопасно перемещать тяжелые предметы, увеличивая оперативность и эффективность проведения спасательных операций.

Дополнительно, бронеавтомобиль получит современные системы связи и управления, что позволит координировать действия пиротехников с оперативными службами в реальном времени, обеспечивая высокую степень контроля и оперативности при реагировании на угрозы.



