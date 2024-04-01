На выставке MITT дебютировал бесшумный электрический VIP-автобус "Газели NN", разработанный "Современными транспортными технологиями".

На выставке MITT представили новинку от "Современных транспортных технологий" — бесшумный электрический VIP-автобус, построенный на базе "Газели NN". Этот автобус призван обеспечить комфорт и удобство для VIP-пассажиров на коротких дистанциях. С его помощью можно спокойно добраться от точки А до точки Б, не беспокоясь о шуме или вибрации.

реклама

Автобус способен проехать до 120 км с базовым аккумулятором и до 170 км с увеличенной версией. Быстрая зарядка до 80% занимает всего полчаса, что делает его идеальным для частых поездок.

Комфорт пассажиров — в приоритете: салон отделён от водителя, шумоизоляция на высоте, а кресла заднего ряда обиты кожей и оснащены всем необходимым, включая беспроводную зарядку и USB-розетки. Для багажа предусмотрены специальные секции, а тонированные стекла обеспечивают дополнительную приватность.

Этот автобус подойдет для аэропортов и VIP-трансфера. Учитывая его бесшумность и экологичность, возможно, скоро такие автобусы встретят пассажиров и в московском "Внуково", где сейчас используют "Газели City" для этих целей.