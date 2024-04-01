Яндекс Карты упростили парковку для пользователей в Москве





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Яндекс Карты и Навигатор представили обновление, значительно облегчающее парковку в столице. Теперь пользователи могут не только находить и оплачивать парковку прямо в приложении, но и легко контролировать время использования парковочного места. Одной из ключевых новинок стала функция отображения информации о парковке на заблокированном экране телефона, позволяющая водителям видеть статус парковки без необходимости разблокировки устройства.

Для владельцев iPhone добавлен режим Live Activity, который показывает текущую парковочную сессию, а пользователи Android получают уведомления о парковке прямо в панели уведомлений. Таким образом, приложение оперативно сообщит о проблемах с оплатой или приближении конца оплаченного времени парковки. Более того, если пользователь забудет завершить парковку, приложение напомнит об этом.

В разделе «Парковки» внутри приложения теперь можно удобно просматривать историю своих парковок, пополнять баланс и изменять данные автомобиля — всё на одном экране.

Помимо улучшений парковки, Яндекс Карты продолжают развивать функции для владельцев электромобилей, предлагая обширную базу зарядных станций с возможностью подключения и управления зарядкой через приложение. С наличием около 800 станций по всей России, включая Москву, пользоваться электромобилем становится всё удобнее.



