В Калуге возобновлено серийное производство кроссовера Citroen C5 Aircross с прогнозируемой стоимостью в 4,3 млн рублей и стартом продаж в мае.

Калужский автомобильный завод ПСМА Рус, претерпевший временное прекращение деятельности в апреле прошлого года, возрождается с возобновлением серийного выпуска кроссовера Citroen C5 Aircross. Этот шаг символизирует не просто возвращение к производству, но и внедрение новых технологических подходов в сборке автомобилей по схеме SKD-4, что подразумевает более глубокую степень сборки с использованием компонентов, привезенных из Китая.

реклама

С ожидаемой ценой в 4,3 млн рублей и планами на запуск продаж в мае, новая партия Citroen C5 Aircross обещает стать заметным событием на российском автомобильном рынке. За возобновлением производства стоит значительная работа компании «Автомобильные технологии» и поддержка неизвестного крупного инвестора, что подчеркивает значимость проекта для региона и отечественной автоиндустрии в целом.

Процесс сборки Citroen C5 Aircross теперь включает в себя более тщательную установку элементов интерьера и экстерьера, что позволяет достигать высокого качества собираемых автомобилей. Современные технологии и обновленное оборудование на линии сборки способствуют повышению эффективности производства, что сейчас позволяет выпускать два автомобиля в час с перспективой дальнейшего увеличения темпов.

В ближайшем будущем ожидается расширение списка доступных опций для Citroen C5 Aircross, включая "теплые" функции, такие как подогрев сидений и лобового стекла, что особенно актуально для российских зимних условий. Дополнительно планируется интеграция современных мультимедийных систем, совместимых с Android Auto и Apple CarPlay, что значительно улучшит опыт взаимодействия водителя с автомобилем.