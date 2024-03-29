Бывший завод Volkswagen в Калуге начинает новый этап, налаживая производство китайских автомобилей Chery.

В Калуге бывший завод Volkswagen готовится к новой жизни с производством автомобилей Chery. После неудачных попыток договориться с GAC, компания «Арт-Финанс», владелец производственных мощностей, нашла нового партнера в лице китайского автопроизводителя Chery.

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Планы амбициозны: до конца следующего года предполагается выпустить 70 тысяч авто, хотя точный список моделей еще не утвержден.

Помимо китайских кроссоверов, в Калуге могут возобновить выпуск седанов Volkswagen Polo. Несмотря на предыдущие неудачи из-за дефицита комплектующих, дилерский холдинг «Авилон» выразил надежду на производство 3 тысяч машин.

Специалисты, однако, скептически относятся к этой инициативе, учитывая прошлые сложности с обеспечением необходимыми материалами.



