Разработанный компанией "РЕШЕТНЁВ" космический комплекс "Экспресс-РВ" включает в себя четыре спутника для обеспечения интернета и связи на Северном морском пути и российских железных дорогах

Компания "РЕШЕТНЁВ" завершила разработку проекта для космического комплекса "Экспресс-РВ", который включает в себя не только космические аппараты, но и наземные структуры для управления и контроля. Эта инновационная спутниковая система связи предназначена для обеспечения стабильного интернет-соединения и связи в удаленных районах России, включая Северный морской путь и территории за Полярным кругом.

реклама

Система состоит из четырех спутников, размещенных на высокоэллиптических орбитах, что позволяет обеспечить покрытие широкой территории. Спутники оснащены передовым оборудованием для передачи данных в трех частотных диапазонах, включая Ku-диапазон с 12 антеннами для обеспечения непрерывной связи с зонами обслуживания.

Особенностью "Экспресс-РВ" является их способность обеспечивать связь не только для стационарных объектов, но и для движущихся средств, в том числе для железнодорожного транспорта. Это станет значительным шагом в улучшении условий пассажиров и эффективности управления транспортными потоками.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев подчеркнул, что запуск этих спутников позволит решить многие задачи по обеспечению доступа к интернету и связи в наиболее труднодоступных регионах страны, улучшив тем самым качество жизни населения и условия для ведения бизнеса.