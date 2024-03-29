В Омске разработана инновационная система "АСУ-АГРО" для управления животноводством, способствующая улучшению качества молока и условий содержания скота, что стало возможным благодаря сотрудничеству с белорусскими партнерами и поддержке ведущих российских и белорусских руководителей.

В Омске разработали передовую систему "АСУ-АГРО" для улучшения жизни на фермах. Этот проект, ставший результатом сотрудничества местных ученых с белорусскими партнерами, использует передовые технологии для поддержки фермеров. Система, основанная на искусственном интеллекте и Интернете вещей, направлена на повышение качества молока и оптимизацию условий для крупного рогатого скота.

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Российский институт приборостроения, входящий в состав "Росэлектроники", и ОАО "Гомельагрокомплект" уже начали внедрение новшеств на практике, предоставив 15 комплектов доильного оборудования для тестирования. По завершении испытаний планируется расширение проекта и доставка еще двух комплектов в Омскую область.

Также было отмечено недавнее взаимодействие между руководителями России и Белоруссии, подчеркивающее стремление к укреплению сотрудничества в аграрном секторе. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Омской области Виталия Хоценко подтвердила обоюдный интерес в развитии сельскохозяйственных инноваций.