Российская шахматная платформа myChess запущена для широкой публики, предлагая возможности для игры, обучения и проведения турниров как в онлайн, так и в офлайн формате.

Российские шахматисты теперь могут наслаждаться игрой и обучением на платформе myChess, разработанной внутри страны как ответ на ограничения доступа к международным шахматным ресурсам. Эта новая платформа была представлена с целью предоставить шахматное сообщество в России собственным пространством для игр и соревнований в интернете.

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С момента своего тестового запуска в марте 2024 года, myChess уже стала ареной для различных мероприятий, включая школьные и студенческие чемпионаты. В скором времени платформа обещает еще больше уникальных функций, таких как возможность игры против искусственного интеллекта, воплощающего легенд шахмат, и индивидуальные обучающие курсы от профессиональных тренеров.

За разработку myChess стоят российские программисты, под руководством Зои Арнацкой, которая поделилась планами на будущее, включая организацию офлайн-турниров и интеграцию с другими цифровыми играми через платформу. Это приложение уже доступно для загрузки в Rustore, а скоро появится и в других популярных магазинах приложений.

С расширением своего влияния, myChess намерена представить свои возможности на международной арене, начиная со стран БРИКС, что открывает новые горизонты для российской шахматной индустрии в глобальном контексте.