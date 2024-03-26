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Mirakl
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
Исследователи из MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов, который открывает новые возможности для предсказания природных катастроф и усовершенствования промышленных процессов.

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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали значительный прорыв в понимании поведения гранулированных материалов, таких как песок и кофейные зерна. Их новый метод исследования в 3D позволяет увидеть, как силы распространяются внутри таких материалов, что открывает двери для лучшего предсказания оползней и оптимизации промышленных процессов.

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Традиционные двумерные подходы к изучению этих материалов не давали полной картины их поведения. В отличие от этого, новый метод MIT использует фотоупругие гранулы, которые меняют цвет под воздействием напряжения, позволяя визуализировать и анализировать силовые линии в трехмерном пространстве. Использование техники, аналогичной компьютерной томографии, позволило создать детальные 3D-изображения из 2400 двумерных снимков, сделанных со всех сторон объекта.

Одно из ключевых открытий - угловатые зерна образуют более стабильные структуры, чем круглые, благодаря особому распределению сил внутри материала. Это открытие не только подтверждает давние наблюдения на практике, но и дает научное объяснение этому феномену.

#новости
Источник: securitylab.ru
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