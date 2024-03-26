REMspace провела эксперимент, показавший, что человек может управлять устройствами умного дома, находясь в фазе осознанных сновидений

Впечатляющий эксперимент от команды стартапа REMspace демонстрирует, как можно управлять устройствами в доме, не вставая с кровати и даже не просыпаясь. Ученые научили человека, находящегося в состоянии осознанного сна, включать свет, радио и даже кипятить воду для чая.

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Для этого эксперимента участника эксперимента уложили спать в лаборатории и подключили к специальному оборудованию. Одно устройство следило за фазами сна, а другое считывало мелкие мышечные сигналы лица и рук, которые затем превращались в команды для умной колонки. Колонка, в свою очередь, была связана с основными устройствами в доме, такими как лампочки и чайник.

Когда участник погружался в глубокий осознанный сон, он использовал определенные мышечные сигналы для взаимодействия с умным домом. Благодаря этому ему удалось выполнить несколько задач, таких как включение и выключение света и радио, а также подготовка воды для чая, еще до пробуждения.

Михаил Радуга, руководитель REMspace, поделился восторгом от результатов эксперимента, отмечая, что такие технологии вскоре смогут размыть границы между сновидениями и реальностью.