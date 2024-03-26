Благодаря интеграции беспилотников для корректировки огня, РСЗО "Град" демонстрируют высокую точность ударов с первых выстрелов.

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для корректировки огня значительно повышает точность ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", делая их смертоносными даже при первых выстрелах.

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Командир огневого взвода, известный под позывным "Скачок", рассказал о новой тактике ведения огня, которая позволяет артиллерийским подразделениям эффективно поражать цели с высокой точностью.

"Скачок" подчеркнул, что благодаря БПЛА артиллерийские расчеты могут осуществлять корректировку огня в реальном времени, что позволяет добиться высокой точности даже при неблагоприятных погодных условиях.

Современные технологии значительно увеличивают эффективность РСЗО "Град", способных выпускать до 40 реактивных снарядов калибра 122 мм на дистанцию до 40 км.

Кроме того, недавно появилась информация о новой бикалиберной РСЗО "Возрождение", которая обещает увеличить гибкость и мощь артиллерии на поле боя за счет использования снарядов разных калибров и системы пакетной перезарядки.



