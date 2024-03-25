Китай анонсировал планы по замене американских технологий на продукцию местных производителей в госсекторе к 2027 году

Китай намерен отказаться от использования американского программного и аппаратного обеспечения в государственных учреждениях к 2027 году. Согласно документу Министерства промышленности и информационных технологий КНР, который стал известен из публикации Financial Times, страна сделает акцент на продукции местных производителей в угоду "безопасности и надежности".

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Список "безопасных и надежных" технологий, утвержденный министерством, включает в себя 18 процессоров, среди которых есть разработки от таких китайских компаний, как Huawei и Phytium. Этот шаг показывает стремление Китая к технологической независимости и укреплению национальной безопасности.

Предполагается, что отказ от продукции американских технологических гигантов, таких как Intel, AMD и Microsoft, окажет существенное влияние на их деятельность, учитывая значительную долю китайского рынка в их глобальных продажах. Intel, в частности, отметила, что Китай составлял 27% ее продаж в прошлом году, а для AMD этот показатель достиг 15%.



