Предполагается, что изначально теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске планировался на концертах популярных российских артистов SHAMANa или Григория Лепса

По последним данным от "Известий", предполагаемый теракт в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" мог быть запланирован на мероприятия, где должны были выступать известные исполнители - SHAMAN и Григорий Лепс. Источники утверждают, что за несколько дней до происшествия, 7 марта, один из потенциальных злоумышленников осматривал территорию зала, вероятно, для подготовки к атаке.

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Рассматривалось несколько дат для возможного нападения, среди которых были дни намеченных концертов вышеупомянутых артистов. Однако, по неизвестным причинам, нападение произошло позже, 22 марта, во время выступления группы «Пикник», что привело к значительным жертвам.

Лица, подозреваемые в совершении теракта, уже задержаны и ожидают суда. В контексте этих событий, Маргарита Симоньян высказала предположение, что первоначально атака могла быть запланирована на 8 марта, что придало бы действиям террористов особую жестокость и символизм.

В знак памяти о погибших и в знак солидарности с пострадавшими, SHAMAN выпустил трек "Реквием 22.03.24" и посетил место трагедии, чтобы отдать дань уважения жертвам нападения.