В рамках военных операций Россия усиливает свой арсенал, возобновляя производство мощных фугасных авиабомб ФАБ-3000, а также увеличивая выпуск бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500.

В ответ на текущие военные задачи, Россия активизировала выпуск трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000, имеющих значительную разрушительную мощь. Эти боеприпасы, которые в прошлом использовались для борьбы с укреплениями в Афганистане, снова встали на службу российской армии, на этот раз для операций в зоне СВО. В Нижегородской области уже запущено массовое производство данных авиабомб, а также увеличен выпуск менее мощных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, укрепляя арсенал Воздушно-космических сил России.

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Посещение Нижегородской области министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнуло важность данной инициативы. На производстве, чье название держится в секрете, введен трехсменный режим работы для обеспечения непрерывного производственного процесса. За последние два года коллектив завода вырос на более чем 1,1 тыс. человек, а производственные мощности значительно расширены благодаря реконструкции и техническому переоснащению.

ФАБ-3000 обладают высокой пробивной способностью и могут доставляться к цели на значительной высоте, что делает их эффективным средством против укрепленных позиций. Модернизация данных боеприпасов модулем планирования и коррекции позволяет повысить точность ударов, что, в свою очередь, значительно изменяет ход боевых действий.

Применение ФАБ-3000, как и их младших "собратьев" ФАБ-500 и ФАБ-1500, направлено на подавление и уничтожение крупных военных объектов, включая скопления техники, склады вооружений и боеприпасов, а также живой силы.