Сеть супермаркетов "Перекрёсток" внедряет китайские электронные ценники в 100 своих магазинах по России, что позволит автоматизировать обновление информации о ценах и акциях.

В рамках стремления к цифровизации ритейла, сеть супермаркетов "Перекрёсток", принадлежащая Х5 Group, начала внедрение инновационных электронных ценников китайского производства. В ста магазинах по всей стране установлены два миллиона таких устройств, что является значительным шагом в направлении автоматизации процесса информирования клиентов о ценах и акциях.

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Эти устройства обладают рядом преимуществ: их дисплеи с электронными чернилами отображают информацию в трёх цветах, делая её доступной для широкого круга покупателей, включая тех, кто имеет ограниченные возможности зрения. Цены и информация о товарах на ценниках обновляются в режиме реального времени через подключение к внутренней сети магазина, что значительно упрощает процесс управления ассортиментом и ценовой политикой.

Электронные ценники не только сокращают время, затрачиваемое на ручное обновление ценников, но и минимизируют вероятность ошибок, связанных с неверным ценообразованием, что напрямую влияет на уровень удовлетворенности клиентов. Исследования показали, что аккуратно оформленные и точные ценники существенно повышают лояльность покупателей.

Дополнительно "Перекрёсток" занимается автоматизацией логистических процессов в своих распределительных центрах. В Подольске уже запущена экспериментальная лаборатория, где испытываются автономные мобильные роботы и вилочные погрузчики для выполнения широкого спектра задач, от сортировки до отгрузки товаров. Это позволит перенаправить до 20% ручного труда на более сложные и творческие задачи, повышая эффективность работы и качество обслуживания в магазинах.