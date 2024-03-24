Минфин России стал одним из первых получателей нового отечественного седана бизнес-класса LADA Aura от АвтоВАЗа.

Министерство финансов РФ стало одним из первых ведомств, получивших партию новейших седанов LADA Aura от АвтоВАЗа, предназначенных для работы государственных служащих. Антон Силуанов, руководитель Минфина, выразил восхищение новинкой, отметив ее сопоставимость с ведущими зарубежными брендами автомобилей, такими как Ford и BMW, по качеству и комфорту.

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Силуанов поделился впечатлениями от автомобиля, подчеркнув его ориентацию на комфорт пассажиров и высокий уровень исполнения. Этот отечественный седан бизнес-класса показал себя настолько удачной моделью, что глава Минфина заявил о готовности предпочесть его иностранным аналогам для личного использования.

Важность этого события для российского автопрома сложно переоценить, учитывая, что LADA Aura поступит в свободную продажу лишь осенью 2024 года, а значит, Минфин получил уникальную возможность оценить автомобиль задолго до его появления на рынке.



