После ухода Autodesk и запрета на использование его продуктов, включая AutoCAD, российские специалисты в области строительства и проектирования активно ищут и переходят на альтернативные программные решения.

Вследствие санкций и последующего запрета на использование продукции Autodesk, включая широко известный AutoCAD, российские специалисты в сфере строительства и проектирования сталкиваются с необходимостью поиска альтернативных решений. Autodesk, чьи программы занимали до 90% рынка строительного проектирования в России, прекратил обслуживание российских компаний, что вызвало значительные изменения в отрасли.

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По мнению инженера-проектировщика Алексея Иванова, рынок уже адаптировался к отсутствию продуктов Autodesk, и многие компании перешли на альтернативные решения, такие как отечественный NanoCAD, который предлагает схожий функционал и интерфейс, а также совместимость с файлами AutoCAD.

Эксперты подчеркивают, что текущая ситуация стимулировала развитие и распространение российских программных продуктов в сфере строительного проектирования и машиностроения, что может способствовать дальнейшему технологическому суверенитету страны.