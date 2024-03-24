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КБ "Око" демонстрирует новый дрон-камикадзе "Привет-82" на слете в Великом Новгороде
На слете разработчиков БПЛА в Великом Новгороде КБ "Око" представило новый дрон-камикадзе "Привет-82" с уникальными способами наведения и высокой грузоподъемностью.

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В рамках мероприятия, организованного научно-производственным центром "Ушкуйник" в Великом Новгороде, состоялась презентация передовых разработок в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди 14 участвующих компаний-разработчиков, петербургское КБ "Око" выделилось представлением своего новейшего дрона-камикадзе "Привет-82", исполненного в форм-факторе самолета.

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Этот беспилотник, оснащенный электродвигателем, способен переносить до 5,5 кг полезной нагрузки и обладает дальностью полета в 30 км, развивая при этом скорость до 140 км/ч. Запускается "Привет-82" с использованием катапульты, что добавляет гибкости его применению на различных типах местности.

Уникальность дрона также заключается в его гибких способах наведения: от ручного управления по видеосвязи до автономного полета по заданным GPS координатам с возможностью последующего донаведения оператором. Такая функциональность делает "Привет-82" идеальным инструментом для точных операций.

На мероприятии также была продемонстрирована система "Осоед" для борьбы с вражескими БПЛА. С помощью специальной сети-ловушки, запускаемой дроном-охотником, система способна нейтрализовать летящие объекты, лишая их контроля и приводя к падению.

#новости
Источник: www1.ru
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