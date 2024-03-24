В Перми разработана революционная конструкция детских протезов, способная "расти" вместе с ребенком благодаря использованию ауксетических материалов.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработана новаторская конструкция детских протезов, способных адаптироваться к росту ребенка. Уникальность протезов заключается в использовании ауксетических материалов, которые изменяют свои размеры под воздействием нагрузок, тем самым "растягиваясь" вместе с растущим организмом.

реклама

Эти материалы формируют решетчатую структуру, напоминающую усовершенствованные пчелиные соты, что позволяет протезам оставаться комфортными и функциональными на протяжении всего периода роста ребенка. Технология 3D-печати обеспечивает возможность индивидуальной настройки протезов под каждого конкретного пользователя.

Помимо применения в детских протезах, ауксетики предлагают новые перспективы для разработки медицинских устройств, таких как стенты, которые требуются для расширения суженых участков сосудов. Испытания, проведенные учеными ПНИПУ, показали, что заполнение пустот в сетчатой структуре специальными наполнителями позволяет точно контролировать жесткость и прочность протезов в ответ на внешние воздействия.

По словам Михаила Ташкинова, кандидата физико-математических наук, ключевым моментом стало изучение взаимосвязи между жесткостью и прочностью ауксетических структур, что открывает дорогу к созданию персонализированных биомедицинских изделий для пациентов.