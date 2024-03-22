Ижевский завод отгрузил 700 тысяч травматических пистолетов Иж-79-9Т, известных как "Макарыч"

За прошедшие с 2004 года два десятилетия Ижевский механический завод, ключевой участник группировки "Калашников", достиг значимого результата в производстве травматического пистолета Иж-79-9Т, выпустив более 700 тысяч единиц. Этот показатель не только свидетельствует о высоком спросе на данное оружие самообороны, но и отражает его прочное место в сердцах потребителей, которые оценили "Макарыч" за его функциональные качества и дизайн, напоминающий знаменитый пистолет Макарова (ПМ).

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"Макарыч" выделяется на фоне других травматических пистолетов своей продуманной конструкцией. Использование стали в качестве материала для рамки, затвора и ударно-спускового механизма обеспечивает не только точность каждого выстрела, но и долговечность оружия. Пистолет адаптирован для стрельбы разнообразными типами патронов, включая газовые, резиновые и шумовые, что делает его максимально эффективным в различных ситуациях самообороны.

Ключевой особенностью, обеспечивающей безопасность использования Иж-79-9Т, является конструктивное решение, исключающее возможность использования боевых патронов без критического повреждения оружия. Это значительно снижает риск несанкционированного применения и делает "Макарыч" одним из самых безопасных средств самообороны на рынке.

В ассортименте моделей представлены варианты с различной вместимостью магазинов, включая 8 и 10 патронов, что дает возможность выбрать наиболее подходящую модификацию в зависимости от личных предпочтений и потребностей в самообороне. Расширенные модели, такие как МР-80-13Т и МР-79-9ТМ, предлагают дополнительные функции и улучшенные характеристики для тех, кто ищет более продвинутые варианты травматического оружия.